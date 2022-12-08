Киев, 9 декабря, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил городских депутатов с принятием «бюджета выживания» города на 2023 год. Он отметил, что финансовый документ поможет обеспечить критически важные статьи расходов, сообщил пресс-центр администрации столицы Украины.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

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«Я поздравляю депутатов, мы одобрили сбалансированный финансовый документ, исходя из нынешних реалий. Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов», — сказал Виталий Кличко.

Как ожидается, в бюджет поступит 66,3 млрд гривен (около $1,8 млрд) доходов, расходы составят 65,6 млрд гривен ($1,7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виталий Кличко заявил о том, что зимой Киев может остаться без воды, тепла и света.