Москва, 9 декабря, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Обменянный и помилованный Виктор Бут, прилетевший спецбортом из США, встретился в аэропорту Москвы с родными и близкими.

Maxfastov Аэропорт Внуково

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По словам Бута, его подняли посреди ночи и сказали собираться. Об обмене ему заранее не говорили.

«Предполагал, что везут на Родину», — сказал Бут в аэропорту.

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В тюрьме США обвиняемый по четырём пунктам Виктор Бут находился 14 лет. Свою вину он не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с Виктором Бутом, которого обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, 8 декабря приземлился в аэропорту Внуково-2.