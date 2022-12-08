Виктора Бута об обмене на баскетболистку США заранее не предупреждали
В Москве в аэропорту Виктора Бута встретили мать и супруга
Москва, 9 декабря, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Обменянный и помилованный Виктор Бут, прилетевший спецбортом из США, встретился в аэропорту Москвы с родными и близкими.
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Аэропорт Внуково
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По словам Бута, его подняли посреди ночи и сказали собираться. Об обмене ему заранее не говорили.
«Предполагал, что везут на Родину», — сказал Бут в аэропорту.
В тюрьме США обвиняемый по четырём пунктам Виктор Бут находился 14 лет. Свою вину он не признал.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с Виктором Бутом, которого обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, 8 декабря приземлился в аэропорту Внуково-2.