Вашингтон, 9 декабря, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Управление по контролю за животными в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) выдало девочке по имени Мадлен лицензию на содержание единорога. Несовершеннолетняя американка получила разрешение заранее, надеясь в будущем ухаживать за таким животным.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Обложка комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

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Держать единорога девочке разрешили только при условии соблюдения строгих правил. В том числе, владелица животного должна будет обеспечить ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге, еженедельно кормить арбузом и полировать рог. Блёстки на теле единорога должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми, говорится в лицензии.

Глава управления по контролю за животными в Лос-Анджелесе Марсия Майеда, выдавая документ, похвалила Мадлен за «чувство ответственного владения животным».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре студент из США получил ответ на письмо, которое отправил в бутылке в Атлантический океан в 2010 году. Письмо обнаружили на берегу во Франции.