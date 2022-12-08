Одесса, Украина, 9 декабря, 2022, 00:32 — ИА Регнум. В Одессе протестуют горожане, у которых уже несколько дней нет электричества.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

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«Жители микрорайона Лузановка перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света. Электричества у них нет уже пять дней. Сгорел щитовой кабель. Люди возмущены тем, что власти его не могут до сих пор починить и присылают пьяных электриков», — пишут местные телеграм-каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света.