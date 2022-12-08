Косовска-Митровица, Сербия, 9 декабря, 2022, 00:26 — ИА Регнум. В городе Косовска-Митровица на севере Косова, где живут сербы, нарастает напряжение. Люди собираются на улицах, магазины и кафе закрыты, сообщило Kosovo online.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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Жители собираются после того, как северная часть Косово была заблокирована спецназом. На улицах выстроились цепи полицейских.

«Более 200 вооруженных спецназовцев косовской полиции в сопровождении бронированных автомобилей перешли из южной (албанской) в северную (сербскую) Косовска-Митровицу. Спецназовцы расположились по краям города и блокировали всю северную Митровицу», — говорится в сообщении онлайн-портала Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре самая крупная политическая организация сербов в Косово «Сербский список» бойкотировала выборы в органы местного самоуправления. Ранее сербские служащие властных структур Косово массово ушли в отставку из-за запрета на использование автомобильных номеров с регистрацией в Косово, выданных Сербией.