Вашингтон, 9 декабря, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Тупым и непатриотичным позором назвал бывший президент США Дональд Трамп обмен Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

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Трамп уверен, что обмен неравнозначный, так как Грайнер занимает антиамериканскую позицию и «ненавидит страну», а Буту предъявлены тяжкие обвинения в США. Он удивлён, почему обмен не коснулся осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращающийся домой из американской тюрьмы Виктор Бут вечером 8 декабря позвонил родственникам и рассказал, что с ним «всё нормально».