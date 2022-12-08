Кишинёв, 9 декабря, 2022, 00:13 — ИА Регнум. В Молдавии уверены, что не нарушают договора с Газпромом тем, что хранят газ на Украине или в Румынии. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в эфире телеканала NTV Moldova, что страна имеет право делать запасы.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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«Я считаю, что АО «Молдовагаз» не нарушало со своей стороны контрактных обязательств перед Газпромом и в части поставок газа, и в части продажи его оптом. Излишки были проданы государственной компании «Энергоком», которая на легальных основаниях имеет право делать запасы, так как в Молдавии нет своих газохранилищ, запасы газа делаются на Украине или в Румынии», — отметил он.

Причинами появления излишков газа он назвал теплую погоду осенью и экономию электроэнергии населением. Глава «Молдовгаза» не видит опасности в хранении газа на Украине и подчёркивает, что её газохранилищами пользуются многие европейские компании.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее заявила, что в случае полного прекращения поставок газа в Молдавию республика, которая накопила 230 млн кубометров голубого топлива, может прожить на этих запасах в течение двух месяцев.