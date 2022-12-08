Косовска-Митровица, Сербия, 8 декабря, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Сербское издание «Новости» заявило, что сотни спецназовцев на бронетехнике расположились на севере Косова и Метохии. Таким образом, премьер непризнанного государства Альбин Курти «перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

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Отмечается, что от 200 до 300 спецназовцев заняли позиции и заблокировали Косовска-Митровицу. По Брюссельским соглашениям, полиция Косова не имеет права въезжать в населённый сербами север края без разрешения руководителей четырёх районов.

Как сообщало ИА REGNUM, спецназ полиции Косово 6 декабря покинул северную часть края после столкновений с сербами.