Париж, 8 декабря, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Цены на энергоносители в США стабильны, в отличие от ситуации в Европе, поэтому страна выигрывает от конфликта России и Украины. Об этом заявил 8 декабря глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё в эфире радиостанции RMC.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

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Он считает, что происходящее на Украине дало серьёзное конкурентное преимущество американскому рынку на фоне проблем европейских производителей. Представитель предпринимателей подчеркнул, что в стране снизились темпы производства в связи с тем, что некоторым предприятиям оно стало обходится в 4-6 раз дороже.

«Они либо поднимут цены и более не будут конкурентоспособными, либо они будут нерентабельны. Я этого боюсь. Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне», — отметил Жоффруа Ру де Безьё.

Ранее цены на нефть росли одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции, обратил внимание он. Теперь же США оказались в выигрыше благодаря разработке сланцевого газа, а потому в Европе необходимо предпринимать меры по поддержке бизнеса, считает руководитель союза предпринимателей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон пророчит Европе в 2023 году продление тяжелого энергетического кризиса из-за ограничений на поставки энергоносителей из России.