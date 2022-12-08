Вашингтон, 8 декабря, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Оружие и техника, поставляемая Западом киевскому режиму в огромных масштабах, по окончании военных действий ещё долго будет гулять по чёрному рынку в разных странах мира. Об этом рассуждает колумнист Питер Сучиу на американском портале 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

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По словам эксперта, в дальнейшем будет трудно отследить, куда и как будут определены боевые арсеналы.

«Проблема, вероятно, станет ещё острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на чёрном рынке», — прогнозирует военный эксперт, добавляя, что нынешние действия будут откликаться миру и Европе ещё десятки лет.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕС внесут ещё 2 млрд евро в так называемый «фонд мира», средства которого используются для военной помощи Киеву.