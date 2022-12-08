Киев, 8 декабря, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал действия Владимира Зеленского против олигархов захватом власти в стране. The Washington Post цитирует Ахметова и сотоварищей, которые критикуют действия украинского президента за его «реформы».

(сс) Anastasiya Fedorenko Ринат Ахметов

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По мнению Ахметова, украинские власти должны регулировать отношения с предпринимателями «цивилизованным способом».

«Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным способом, которому следуют все развитые страны, а не с помощью популистских законов, — сказал олигарх Ринат Ахметов. — Ни в США, ни в ЕС нет закона об «олигархах», который позволил бы составлять незаконные списки нежелательных лиц посредством внесудебных процедур. Вместо этого у них действует закон о лоббировании».

Состояние Ахметова сократилось с 7,6 млрд долларов до 4,3 млрд с начала спецоперации. Он активно финансировал ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба.