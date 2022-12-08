Анкара, 8 декабря, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Турция не намерена идти на уступки в вопросе страховки нефтяных танкеров, которые следуют через принадлежащие стране проливы. Об этом 8 декабря заявило Главное управление по морским делам министерства транспорта Турции.

NASA Босфор

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«Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена», — говорится в сообщении.

На данный момент без наличия требуемых документов не могут продолжить путь 15 танкеров, в том числе 11 из них следуют в страны ЕС. Они стоят у пролива Босфор.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция ввела новые требования к страхованию танкеров с 1 декабря.