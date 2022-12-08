Москва, 8 декабря, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил РФ 9 декабря празднует юбилей. Ей исполнилось 190 лет, сообщило Министерство обороны России, дата стала цифрой дня.

Минобороны России Академия Генштаба

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«190 лет исполнилось старейшему высшему военно-учебному заведению — военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Военная академия Генштаба ВС РФ — главное военно-учебное заведение страны. В учреждении не только обучают, но и ведут научные исследования в оборонной сфере с целью обеспечить безопасность страны. В числе выпускников заведения насчитывается более 600 Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 декабря силами российской армии были нанесены удары по 183 районам, где сосредоточены силы и средства киевского режима. Это стало цифрой дня от Минобороны.