Несколько взрывов зафиксировали в Харькове
Жители Харькова сообщили о прилётах снарядов
Харьков, Украина, 8 декабря, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Обстрелу вечером 8 декабря подвергся Харьков. О нескольких взрывах сообщают украинские СМИ и местные паблики.
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Взрыв
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В области объявлена воздушная тревога. Горожане также пишут об автоматных очередях на территории населённого пункта. Всех призывают находиться в укрытиях.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 декабря местные СМИ и телеграм-каналы также сообщили о взрывах в Одессе. В городе также фиксируют серьёзные проблемы с электроснабжением.