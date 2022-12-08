Харьков, Украина, 8 декабря, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Обстрелу вечером 8 декабря подвергся Харьков. О нескольких взрывах сообщают украинские СМИ и местные паблики.

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В области объявлена воздушная тревога. Горожане также пишут об автоматных очередях на территории населённого пункта. Всех призывают находиться в укрытиях.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 декабря местные СМИ и телеграм-каналы также сообщили о взрывах в Одессе. В городе также фиксируют серьёзные проблемы с электроснабжением.