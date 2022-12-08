Махачкала, 8 декабря, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Возвращающийся домой из американской тюрьмы Виктор Бут вечером 8 декабря позвонил родственникам и рассказал, что с ним «всё нормально».

Osce.usmission.gov Виктор Бут

Кадры разговора, состоявшегося во время дозаправки самолета в аэропорту Махачкалы, были показаны в эфире «России 24».

Об обмене Виктора Бута на осужденную за контрабанду наркотиков Бриттни Грайнер власти России и США сообщили 8 декабря.