Москва, 8 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. НАТО оказало Киеву помощь в организации атаки на российские аэродромы, заявил 8 декабря в комментарии РИА Новости глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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Гаврилов напомнил, что в конце ноября 2022 года на заседании Совета НАТО министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что удары ВСУ по военным объектам в глубине России «были бы оправданными».

Кроме того, беспилотники, с помощью которых было осуществлено нападение, проходили модернизацию с участием специалистов из США, отметил Гаврилов.

Как сообщалось ранее, 5 декабря с помощью беспилотников были атакованы аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Погибли трое военнослужащих, четыре человека получили ранения.