Донецк, 8 декабря, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Обстрелы Донецка, осуществленные 5 и 6 декабря, привели к жертвам среди мирного населения, «такого происходить не должно», заявил 8 декабря представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

Он также отметил, что в результате обстрелов были повреждены «офисы гуманитарных организаций».

При этом Дюжаррик заявил, что ООН «не может установить», кто именно обстреливал Донецк.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецке погибли восемь человек, еще 14 получили ранения.

Президент России Владимир Путин 7 декабря на встрече с членами совета по правам человека заявил, что на Западе прекрасно знают, кто и зачем обстреливает мирные районы городов Донбасса, и лишь делают вид, что это не так.