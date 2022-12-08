Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В Камчатском крае не готовы к миллионным наплывам туристов, но при этом планируют, что число гостей увеличится, заявил председатель правительства края Евгений Чекин.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

«У нас нет задачи весь мир пригласить на Камчатку, нам не надо вытаптывать природу. Это север — восстанавливается всё очень долго, проходной двор нам не нужен. Системные проекты позволяют упорядочить нагрузку на территорию, чтобы она досталась нашим детям и внукам в той красоте, что есть», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Камчатке нужно ровно столько туристов, чтобы социально-экономический рост не сопровождался негативными последствиями для экологии, отметил Чекин.

Глава правительства края напомнил, что в регион туристы прибывают воздушным и морским транспортом. Пропускная способность возводимого международного авиатерминала составит до 1,5 миллиона туристов в год. Летом 2022 года между Камчаткой и Москвой появились первые чартерные рейсы, напомнил чиновник.

Морским путем посещать Камчатку предпочитают иностранцы, отметил Чекин. Региональные власти считают, что у круизного туризма есть хорошие перспективы.

«Порядка ста заходов лайнеров мы можем принять за сезон. Есть облегченный визовый режим, которым пассажиры круизов могли бы воспользоваться», — сказал глава регионального правительства.

Ежегодно Камчатку посещают около 300 тысяч туристов. По словам Чекина, для приема большего числа туристов необходима реализация крупных инвестпроектов, обязательным условием которых должны стать природосберегающие технологии.