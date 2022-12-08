Ярославль, 8 декабря, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Ярославское предприятие «Корд» в год своего 90-летия запустило новую линию ткацких станков. Как сообщает правительство Ярославской области, предприятие обеспечивает около 10% российского рынка технических тканей.

Правительство Ярославской области Запуск новой линии завода «Корд» в Ярославле

Значение завода для Ярославской области и России отметил губернатор Михаил Евраев. Он посетил предприятие и вручил его сотрудникам благодарности и грамоты.

«Запуск новых станков позволит предприятию расширить ассортимент продукции, увеличить производительность в три раза и снизить себестоимость, что в том числе позволит повысить заработную плату сотрудникам, — сказал Евраев. — В сложных условиях рыночной экономики вы смогли не только сохранить фабрику, но и обеспечить ее конкурентоспособность, стабильную работу и перспективное развитие. Желаю дальнейшего процветания и успехов!».

Губернатор отметил самоотверженный труд работников «Корда» в годы Великой Отечественной войны. В 1941–1945 годах коллектив фабрики выпускал более 70% корда в стране, обеспечивая армию и тыл, и внес большой вклад в Победу. В том числе благодаря «Корду» Ярославль получил почётное звание «Город трудовой доблести».

Губернатор ответил на вопросы представителей трудового коллектива. Сотрудники «Корда» пожаловались, что после работы им трудно уехать, так как интервалы движения общественного транспорта очень большие.

Правительство Ярославской области Запуск новой линии завода «Корд» в Ярославле

«Вы знаете, что у нас готовится модернизация транспортной системы. Сейчас мы анализируем удобство месторасположения остановок, периодичность движения, заполнение транспорта. Жители могут и должны влиять на этот процесс, на сайте департамента транспорта можно оставить свои предложения, и это будет учтено при проведении конкурсов на маршруты», — сказал Михаил Евраев.

Также в ходе общения сотрудники «Корда» затронули вопросы экологии и ремонта дорог.