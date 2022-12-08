Брюссель, 8 декабря, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Совет ЕС 8 декабря утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничные паспорта

Аналогичные правила будут действовать в отношении документов, выданных в Абхазии и Южной Осетии.

Такие же ограничительные меры с 2014 года действуют в отношении граждан, получивших загранпаспорта в Крыму.

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«Переговоры» Совета ЕС и Европарламента по этому вопросу начались в октябре 2022 года, сразу после официального возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Решение «направлено на обеспечение общей визовой политики и безопасности стран ЕС».