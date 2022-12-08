Вашингтон, 8 декабря, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО, заявил 8 декабря после встречи с представителями этих стран госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен напомнил, что военнослужащие из Финляндии и Швеции «плечом к плечу» с солдатами НАТО участвовали в ряде операций.

Формальные вопросы, связанные с присоединением Хельсинки и Стокгольма к альянсу, будут решены в ближайшее время, добавил он.

Против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступала Турция. Переговоры между тремя этими странами в настоящее время продолжаются.