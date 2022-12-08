Москва, 8 декабря, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Законопроект об отнесении к запрещенной информации сведений о незаконных методах изготовления боеприпасов внесли в Госдуму депутаты во главе со спикером палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправками в КоАП предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию.

В действующем законодательстве уже предусмотрена административная ответственность за распространение в средствах массовой информации (СМИ), а также в интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

За это преступление физлица наказываются штрафом до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения, индивидуальные предприниматели — штрафом до 100 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административным приостановлением деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения. Для юрлиц предусмотрен штраф до 1 млн рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения.

Кроме того, законопроект о пожизненном наказании за диверсии, наказании за диверсионные сообщества, пропаганду и оправдание диверсий внес в Госдуму 381 депутат.