Москва, 8 декабря, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Законопроект о блокировке счетов причастных к финансированию диверсионной деятельности внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов.

С принятием закона блокировать счета станет возможно также организаторов и других лиц, содействующих диверсионной деятельности, направленной на совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан России.

Законопроект о пожизненном наказании за диверсии, наказании за диверсионные сообщества, пропаганду и оправдание диверсий внес в Госдуму 381 депутат.