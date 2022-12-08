Москва, 8 декабря, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Министерство культуры не станет выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые содержат пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола материалы. Об этом говорится в проекте постановления правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В пояснительной записке к проекту уточняется, в соответствии с принятым федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью о кино вносятся изменения, согласно которым прокатное удостоверение на фильм не выдается в случае, если кинолента содержит пропагандирующие материалы (порнография, насилие, жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия, смена пола).

Проектом также устанавливается право Минкультуры России с целью проведения дополнительной оценки содержания фильма на наличие запрещенных к распространению материалов привлекать экспертов.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.