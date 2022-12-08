Одесса, Украина, 8 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Местные СМИ и телеграм-каналы вечером 8 декабря сообщили о взрывах в Одессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Накануне, 7 декабря, местные и киевские издания сообщили, что в Одессе на протяжении трех суток фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением.

5 декабря после серии взрывов в городе от водоснабжения на некоторое время были отключены все жители города.

8 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что не Россия, а ВСУ первыми перешли на тактику ударов по инфраструктурным объектам.