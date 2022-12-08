Вашингтон, 8 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Вашингтон теряет прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая всё больше тяготеет к России и Китаю. Об этом 8 декабря пишет обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

По его словам, прежние отношения Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу, поскольку США перестали рассматривать Ближний Восток как приоритетное направление своей внешней политики.

Он добавил, что уже много лет Саудовская Аравия укрепляет связи с Китаем, но сейчас происходит стратегический поворот в отношениях этих двух стран.

Он отметил, что в современной холодной войне Эр-Рияд сблизится с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют его собственные интересы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Эр-Рияд заявил, что развитие отношений с Саудовской Аравией является приоритетом китайской дипломатии на Ближнем Востоке.