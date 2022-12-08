Молдавия, 8 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию снизили для конечных потребителей в Молдавии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба национального агентство по регулированию в энергетике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Так, в центральных районах Молдавии для бытовых потребителей, которых обслуживает предприятие Premier Energy, с 8 декабря тариф уменьшен на 22% с 5,9 до 4,6 лея ($0,23) за 1 кВт⋅час. Для бытовых потребителей, которые проживают на севере страны (обслуживание ведет предприятие Furnizarea Energiei Electrice Nord), тариф уменьшен на 16% с 5,6 до 4,6 лея ($0,24) за 1 кВт⋅час.

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