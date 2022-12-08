Норвегия вслед за ЕС вводит потолок цен на российскую нефть
МИД: Норвегия поддерживает решение Евросоюза по потолку цен на нефть из России
Осло, 8 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. С целью ужесточения антироссийских санкций Норвегия вводит потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, заявили 8 декабря в министерстве иностранных дел страны.
Глава МИД Анникен Хюитфельдт отметила, что «Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников».
Принятая мера должна сократить доходы России от продажи в третьи страны сырой нефти, добавили в МИД королевства.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России завершают подготовку ответных мер на решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть.
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