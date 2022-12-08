Москва, 8 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Законопроект о пожизненном наказании за диверсии, наказании за диверсионные сообщества, пропаганду и оправдание диверсий внес в Госдуму 381 депутат во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсии, вооружение или подготовку лица для диверсии, а равно финансирование диверсии предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Пособничество в совершении диверсии предлагается карать лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Организацию совершения таких преступлений или руководство их совершением, а равно организацию финансирования диверсии планируется наказывать лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

При этом прописывается, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Вводится отдельное наказание за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности. Это преступление будет наказываться лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы, следует из документа.

Ряд положений предусматривает наказание за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, к обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, предлагается отнести совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

«Преступления диверсионной направленности по степени общественной опасности соотносимы с преступлениями террористической направленности, поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны», — отмечают авторы.

Реализация закона позволит решить ключевую задачу — создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан, убеждены парламентарии.

Правительство законопроект поддерживает, следует из отзыва за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Еще один внесенный в Госдуму законопроект вносит изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».