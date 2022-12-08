Вашингтон, 8 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер свидетельствует о «капитуляции Америки», заявил 8 декабря бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

Болтон напомнил, что «министерство юстиции США однажды назвало Бута одним из самых успешных торговцев оружием в мире» и что российский гражданин предположительно готовил продажу оружия, «которое должно было быть использовано против американцев».

Об обмене Бута на Грайнер власти России и США сообщили 8 декабря.