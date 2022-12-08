Вашингтон, 8 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Руководство США не смогло заключить соглашение по обмену осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на тех же условиях, что и по баскетболистке Грайнер. Об этом 8 декабря сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Мы не могли решить с ним вопрос тем же путем, каким мы смогли действовать с (Тревором) Ридом и (Бриттни) Грайнер», — пояснил Кирби.

Он заверил, что американское руководство будет и дальше пытаться вернуть Уилана домой.

Напомним, что баскетболистка из США Бриттни Грайнер в России была осуждена за контрабанду наркотиков.

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