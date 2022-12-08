Мелитополь, 8 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Для оказания помощи фермерам в Запорожской области создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. Об этом 8 декабря сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

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Сельхозпроизводителям при оформлении документации на получение мер господдержки доступна экспертная помощь, консультации по налогам и ведению бизнеса. Более 200 сельхозпредприятий уже заполнили необходимые документы для субсидий, уточнил он.

Балицкий добавил, что для того, чтобы сделать услуги доступными для фермеров, в Токмаке и Бердянске будут открыты филиалы центра.