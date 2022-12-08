Москва, 8 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Запущен процесс синхронизации законодательства регионов России, вернувшихся в состав страны в 2022 году, с федеральными законами, заявил 8 декабря вице-премьер Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

Синхронизация законодательной базы поможет экономическим субъектам, работающим в новых регионах, пользоваться всеми предусмотренными мерами государственной поддержки, отметил вице-премьер.

Связи предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с крупнейшими индустриальными компаниями в других регионах России уже налаживаются, добавил Мантуров.

Для каждого из вернувшихся в состав России субъектов Федерации будет подготовлена отдельная программа социально-экономического развития, отметил также вице-премьер.