Эр-Рияд, 8 декабря, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Приоритетом китайской дипломатии на Ближнем Востоке является развитие отношений с Саудовской Аравией. Об этом 8 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в ходе визита в Эр-Рияд.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

«Китай ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов двигаться вместе с Саудовской Аравией по пути национального возрождения, укреплять стратегические связи, углублять практическое сотрудничество.

Он добавил, что готов содействовать развитию китайско-саудовского партнёрства и укреплять координацию двух стран по международным и региональным вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов покупать у Саудовской Аравии больше нефти.