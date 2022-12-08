Москва, 8 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки субъектов РФ на финансирование проектов по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры. Об этом 8 декабря сообщается на сайте правительства.

Строительство

Так, Чувашии был одобрен дополнительный лимит в размере 460 млн руб. для строительства теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

Мордовия получит финансирование в размере 299 млн рублей для оптимизации системы теплоснабжения городского округа Саранск.

Также для 18 регионов одобрено финансирование 52 инвестпроектов с использованием бюджетных кредитов в размере 6 млрд рублей. Отмечается, что проекты направлены на развитие энергетической, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и позволят создать более 17,6 тыс. рабочих мест.