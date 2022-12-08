Москва, 8 декабря, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Поставка ожидается в феврале 2023 года. По данным на 19:07 часов, стоимость Brent снижалась до $75,74 за баррель (минус на 1,85%). При этом в 19:12 часов (мск) цена на Brent фиксировалась на уровне $76,03 за баррель (минус 1,48%).

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