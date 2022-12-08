Эр-Рияд, 8 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией в энергетической сфере, заявил 8 декабря во время визита в Эр-Рияд председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В частности, Китай заинтересован в увеличении объёмов поставки сырой нефти, а также в развитии новых совместных проектов по поиску и разработке месторождений.

Как сообщалось ранее, в ходе визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию было также подписано «всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве» Пекина и Эр-Рияда.