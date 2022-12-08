Геническ, Херсонская область, 8 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Работы по восстановлению моста, соединяющего Геническ с Арабатской стрелкой, взорванный ВСУ при отступлении войск, завершатся до конца года. Об этом 8 декабря сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

По его словам, мост будет введен в эксплуатацию в конце декабря.

«Строители доложили мне, что мост введут в эксплуатацию до конца года — движение в обе стороны откроется в 20-х числах декабря», — написал Сальдо после посещения моста, ремонт которого был начат в августе по поручению президента РФ Владимира Путина.

Врио губернатора сообщил о выполнении большого объёма работы, в частности о замене взорванных пролетов, восстановлении опор, укладке асфальта, добавив, что в настоящее время ведутся работы по установке ограждений и разметке дороги. Он подчеркнул, что все конструкции выполнены из качественных материалов, поскольку мост располагается рядом с соленым озером Сиваш.

Подчеркивая важность восстановления моста, Владимир Сальдо отметил, что мост не только поспособствует нормализации снабжения жителей региона, но и создаст условия для проведения будущего курортного сезона.