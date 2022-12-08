Калининград, 8 декабря, 2022, 19:23 — ИА Регнум. На территории Калининградской области в 2023 году не станут вводить курортный сбор. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Такое решение принято исходя из того, что регион пока что не вошел в число тех, где он одобрен федеральными властями. Также этому не способствует и экономическая ситуация», — пояснил представитель власти области.

По словам Лыскова, в министерстве культуры и туризма Калининградской области активно обсуждался этот вопрос. Глава региона Антон Алиханов поддержал отказ от введения в 2023 году курортного сбора.

Напомним, президент России Владимир Путин продлил срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора в некоторых регионах страны до 1 января 2025 года.