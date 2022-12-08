Москва, 8 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) на 2023–2025 годы с прогнозом на период 2026–2027 годов утверждена правительственной комиссией по региональному развитию. Об этом 8 декабря сообщается на сайте правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

«Это большой шаг к реализации намеченных целей и повышению качества жизни в населенных пунктах нашей страны», — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

По его словам, теперь нужно утвердить ряд нормативно-правовых актов, чтобы с 1 января 2023 года начала свою работу созданная на основе ФАИП новая комплексная государственная программа «Строительство».