* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 8 декабря, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Решение властей Латвии об отзыве лицензии на вещание у телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) было «национальным, основанным на национальных правилах и оценке национальной безопасности», заявил 8 декабря представитель пресс-службы Еврокомиссии в комментарии для РИА Новости.

(сс) Jorge Franganillo Рига

Указанное решение может быть обжаловано судебным путем, добавил представитель ведомства.

В Еврокомиссии «приветствуют» работу «независимых» российских и белорусских СМИ, но они должны соблюдать национальные правила стран — членов ЕС, отметил также представитель ЕК.

Как сообщалось ранее, вслед за Латвией решение об отзыве лицензии у «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) приняли также власти Литвы и Эстонии.