Саратов, 8 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Жителя города Энгельса приговорили к длительному сроку за убийство собственных родителей. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области в своем официальном телеграм-канале.

diegoattorney За решеткой

В суде было установлено, что в городе Энгельсе в ночное время 7 марта 2022 года обвиняемый решил убил своих родителей, затем расчленил их тела.

По данному факту в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Отмечается, что фигурант уголовного дела не признал свою вину.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.