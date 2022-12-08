Париж, 8 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. 153 тонны обогащённого урана закупила у российских подрядчиков в 2022 году французская энергетическая корпорация EDF. Об этом 7 декабря пишет журнал Le Point.

Rosatom.rul Обогащение урана

По информации издания, EDF закупила 153 тонны урана, обогащенного в России, — столько же, сколько и в 2021 году. При этом на Россию приходится 15% деятельности по обогащению урана для EDF.

Отмечается, что всего с начала 2022 года EDF купила 7 тыс. тонн урановой руды для своих АЭС. При этом речь идёт о руде, добытой не только в России, но и в Казахстане, Узбекистане, Канаде и Нигере.

Но в соответствии с заключёнными с Росатомом долгосрочными контрактами французы отправляют часть руды для обогащения в Россию. Потом он возвращается обратно и превращается в топливо для АЭС.