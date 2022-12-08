На востоке Франции вандалы облили краской памятник Шарлю де Голлю
Париж, 8 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Бронзовую статую генерала Шарля де Голля облили краской вандалы в коммуне Мец на востоке Франции. Об этом написал в социальной сети глава коммуны Франсуа Гродидье.
Согласно фото, вандалы испачкали в краске карман гимнастерки на левой стороне груди и руки скульптуры генерала, которая была установлена в 2021 году на площади генерала де Голля рядом с железнодорожным вокзалом.
«Я возмущен этим актом вандализма, и я не знаю, имеет ли он политическое значение. Я решительно осуждаю это», — написал Гродидье, добавив, что власти коммуны подадут жалобу.
Он надеется, что виновных найдут и они понесут суровое наказание.
Напомним, что похожий случай произошел в коммуне Ле Робер заморского департамента Франции Мартиника.
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