Париж, 8 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Бронзовую статую генерала Шарля де Голля облили краской вандалы в коммуне Мец на востоке Франции. Об этом написал в социальной сети глава коммуны Франсуа Гродидье.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Шарлю де Голлю

Согласно фото, вандалы испачкали в краске карман гимнастерки на левой стороне груди и руки скульптуры генерала, которая была установлена в 2021 году на площади генерала де Голля рядом с железнодорожным вокзалом.

«Я возмущен этим актом вандализма, и я не знаю, имеет ли он политическое значение. Я решительно осуждаю это», — написал Гродидье, добавив, что власти коммуны подадут жалобу.

Он надеется, что виновных найдут и они понесут суровое наказание.

Напомним, что похожий случай произошел в коммуне Ле Робер заморского департамента Франции Мартиника.

Читайте также: Памятник Шарлю де Голлю на Мартинике будет восстановлен