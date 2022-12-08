Брюссель, 8 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Новый пакет санкций ЕС против России будет направлен на ограничение технологического совершенствования сектора обороны и безопасности. Об этом 8 декабря пишет американское издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Согласно опубликованным данным, под санкции попадут двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, электронные компоненты, средства для подавления беспорядков.

Брюссель также планирует расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров для авиа- и космической промышленности, включая авиадвигатели, запчасти для них, ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.

Ссылаясь на другой документ Еврокомиссии, журналисты отмечают, что ЕС планирует приостановить действие лицензий четырех компаний, таких как «НТВ мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первый канал».