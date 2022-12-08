Москва, 8 декабря, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Известный комик, участник Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал пост своей бывшей жены Кристины Асмус, которая заявила, что после развода он не оставил ей ни копейки.

Скриншот с YouTube Гарик Харламов

Ранее Харламов рассказал об инциденте, который произошёл ещё до их развода. Асмус в ответ упрекнула экс-супруга в том, что он не помогает дочери и лишён честности и чувства такта.

«А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живёте в своей половине дома всё это время. И живёте на полном моём обеспечении», — написал юморист.

Кроме того, Харламов посоветовал Асмус спуститься на один этаж вниз и сказать ему всё в лицо.