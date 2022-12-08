Киев, 8 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Руководство Украины не применяло оружие из США для ударов по Крыму. Об этом 8 декабря заявил американскому телеканалу PBS глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Он ответил на вопрос журналистов о том, применялось ли оружие США для ударов по Крыму.

«Нет», — ответил Кулеба.

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