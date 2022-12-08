Магас, 8 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В столице Ингушетии Магасе состоялась рабочая встреча главы региона Махмуда-Али Калиматова и вице-президента «Ростелекома» на юге Сергея Мордасова. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с цифровизацией республики.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Цифровизация в сельском хозяйстве

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов провели рабочую встречу в Магасе. Она стала очередным шагом в реализации стратегии цифровизации Ингушетии, проект которой в 2021 году был совместно разработан представителями провайдера и правительства республики. Помимо Калиматова и Мордасова, в переговорах принимали участие новый глава ингушского филиала Азамат Чахкиев и директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округов Руслан Бардахчиев.

Как заявил Калиматов, необходимо продолжать взаимодействие и совместную работу представителей республиканской исполнительной власти и «Ростелекома», который является ведущим российским провайдером цифровых услуг. По его словам, регион уже сейчас следует по пути цифровой трансформации, и в последние годы соответствующий процесс идет ускоренными темпами.

«На первом этапе мы сосредоточились на самых социально значимых вопросах — охватили в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» интернетом малые населенные пункты в Джейрахском и Сунженском районах, подключили к сети объекты здравоохранения. Оцифровали государственные услуги. Эти и другие проекты — только начало», — указал Калиматов. Он отметил, что приоритетным направлением работы является создание оптической инфраструктуры для развития туристических кластеров, а также цифровизация сферы образования.

За последние три года инвестиции «Ростелекома» в развитие цифровой инфраструктуры в регионе составили порядка 200 миллионов рублей. Функционирует республиканский сервис госуслуг «Электронное правительство», действует система обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112», на строящихся объектах ведется комплексное видеонаблюдение, позволяющее контролировать ход строительства, а все медучреждения охвачены оптическим интернетом. С началом пандемии провайдер развернул виртуальную АТС, обеспечившую работу специальной горячей линии по вопросам, связанным с COVID-19.

Стратегия цифровой трансформации распространяется на девять социально значимых сфер: это образование, наука, здравоохранение, городская среда, сельское хозяйство, промышленность, экология и не только. В ближайшей перспективе Ростелеком намерен запустить в республике более шести десятков проектов, реализация которых намечена на следующие два года. Среди них — создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), предназначенной для снижения рисков природных или техногенных катастроф, и ситуационного центра Главы республики, функция которого заключается в мониторинге социально-экономической ситуации. Также «Ростелеком» собирается внедрить цифровые решения в сферу жилищно-коммунального хозяйства и запустить платформу строительных сервисов. Готовятся и другие проекты, общая цель которых заключается в повышении качества работы и жизни населения.

В соответствии с поручением Махмуда-Али Калиматова, провайдер также намерен дополнительно заняться приоритетными направлениями и сосредоточиться на развитии цифровой инфраструктуры и сервисов для образовательных учреждений региона, а также строительством оптической интернет-инфраструктуры в кластерах Ингушетии, где развивается туризм. Все указанные проекты отвечают ключевым критериям национальной цели «Цифровая трансформация», которая была установлена президентским указом.

Сергей Мордасов указал на высокую актуальность цифровизации экономики России на данном этапе. По его словам, «Ростелеком» в данном случае действует как партнер государства и бизнеса, содействуя формированию и развитию в стране цифровой экономики. Топ-менеджер национального провайдера заявил, что в южных субъектах силами компании реализуются концепции «умных городов» и «цифровых регионов». Цифровизация охватывает все больше и больше сфер жизни населения. Также он упомянул о возможностях, которыми располагает «Ростелеком» для решения стоящих перед ним задач.

«С этой целью мы используем собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения, передовые системы кибербезопасности, а также глубокую отраслевую экспертизу, наработанную многолетним опытом реализации федеральных и региональных проектов», — отметил Сергей Мордасов.

Национальный цифровой провайдер каждый год выступает в качестве цифрового партнера мероприятий республиканского масштаба и оказывает им поддержку. В числе этих событий — празднование 250-летнего юбилея единения Ингушетии с Россией, 30-летия образования республики и не только.