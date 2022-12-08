Киев, 8 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Воздушная тревога прозвучала в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом 8 декабря свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно этой информации, тревога была объявлена во всех областях почти одновременно — в 16:45 (17:45 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 8 декабря воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, но потом её отменили.