Брюссель, 8 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Страны ЕС внесут еще 2 млрд евро в так называемый «фонд мира», средства которого используются для военной помощи Киеву, передает Reuters 8 декабря.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

Предполагается, что решение может быть принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС 12 декабря.

Ранее 8 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у многих стран ЕС кончились запасы вооружения из-за активной помощи Киеву и недофинансирования ВПК в последние годы. Сокращения объёмов предоставляемой помощи не будет, добавил Боррель.